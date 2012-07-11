Нацбанк пішов на рекорд рефінансування банків

Сума наданого Національним банком України (НБУ) рефінансування комерційним банкам у січні-червні 2012 року склала 26,95 млрд грн, тоді як обсяг рефінансування за весь 2011 рік був на рівні 28,8 млрд грн, тобто 94%.

Про це повідомляється на сайті регулятора.

За інформацією Нацбанку, зокрема в червні було надано рефінансування на 9,8 млрд грн. При цьому, кредити овернайт склали 2,378 млрд грн, кредити за результатами тендеру на термін до 90 днів – 550 млн грн, операції прямого репо – 6,870 млрд грн.