Торги на міжбанку в середу відкрилися зростанням котирувань

У середу, 11 липня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань – 8,0990/8,1030 грн/дол. Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2467/71, котирування щодо євро-гривні відкрилися на позиціях 9,9325/9,9395. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар упали – 1,2259/1,2261 (вівторок, 10 липня – 1,2297/1,2299). Нацбанк на ринок у вівторок, 10 липня, не виходив.

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