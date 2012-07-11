Понад 20 тис. підприємців зможуть працювати в 5-й і 6-й групах «спрощенки»

Понад 20 тисяч підприємців потенційно працюватимуть за спрощеною системою оподаткування, обліку і звітності в нововведених 5-й і 6-й групах «спрощенки».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив голова Державної податкової служби України Олександр Клименко.

«Сьогодні під цю категорію (5 категорія «спрощенців» - УНІАН) потенційно підпадає 2,1 тис. фізосіб-підприємців. У 2011 році їхній валовий сукупний дохід становив 15 млрд грн. 2,1 тис. підприємств мають можливість вибрати для себе спрощену процедуру», - відзначив він.

За словами О.Клименка, потенційно до 6-ї групи потрапить близько 20 тис. підприємств. «Це амбітна мета і стимул для створення середнього сегменту бізнесу», - сказав голова ДПСУ.

Нагадаємо, зміни до Податкового кодексу, що набули чинності з 1 липня 2012 року, передбачають введення 5-ї та 6-ї груп «спрощенців».

Так, до п'ятої групи «спрощенців» потраплять фізособи-підприємці, які впродовж календарного року відповідають наступним критеріям: кількість найнятих робітників не перевищує 20; обсяг доходу не перевищує 20 млн. грн.

Шоста група - юридичні особи - суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, які впродовж року відповідають таким критеріям: чисельність працівників не перевищує 50 чоловік; обсяг доходу не перевищує 20 млн. грн.

Для цих груп встановлюється ставка єдиного податку у розмірі 7% доходу в разі сплати ПДВ і 10% - у разі включення ПДВ до складу єдиного податку.

У разі, якщо підприємці з п'ятої групи перевищать обсяги доходу, то повинні будуть сплатити податок з надлишку за ставкою 15%, якщо дохід перевищили підприємці з шостої групи - за подвоєною ставкою, а наступного року вони зобов'язані будуть перейти на загальну систему оподаткування.