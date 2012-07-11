В Україні грошова маса в червні зросла на 1,1%, монетарна база - на 2,6%

В Україні грошова маса в червні зросла на 1,1% (з початку року - на 3,4%) - до 708,9 млрд грн, монетарна база збільшилася на 2,6% (з початку року - на 1,4%) - до 243,2 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті Національного банку України.

Загальний обсяг депозитів минулого місяця збільшився на 1,2% (з початку року - на 3,4%) - до 505,9 млрд грн. Зокрема, депозити юридичних осіб збільшилися на 0,3% (з початку року - скоротилися на 8,2%), депозити фізичних осіб зросли на 1,6% (з початку року - на 10,3%). При цьому регулятор відмовився від практики надання номінальних даних про залишки на депозитних рахунках.

Загальний обсяг кредитних вкладень збільшився на 0,4% (з початку року - на 0,1%) - до 793,9 млрд грн.

Обсяг готівки поза банками збільшився на 2,9% (з початку року - на 4%) - до 200,4 млрд грн.

Обсяг коррахунків банків на кінець червня становив 18,5 млрд грн. Норматив обов'язкових резервів становив 15,6 млрд грн, з яких на окремий рахунок в Національному банку України було перераховано 5,3 млрд грн.

Обсяг коштів уряду в національній валюті на рахунках в Нацбанку на кінець червня становив 5,7 млрд грн.

У червні обсяг мобілізаційних операцій Нацбанку становив 62 млн. грн (з початку року - 16,3 млрд грн), операцій з рефінансування банків - 9,8 млрд грн (з початку року - 26,95 млрд грн).

Довідка УНІАН. Грошова маса в Україні в 2011 році збільшилася на 14,2% - до 682,7 млрд грн, монетарна база - на 6,3%, до 239,9 млрд грн.