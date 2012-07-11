НБУ в червні поповнив свій портфель ОВДП на 5 млрд грн. З початку року - на 9,7 млрд грн

Національний банк України (НБУ) в червні поповнив свій портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на 5 млрд грн (з початку року - на 9,7 млрд грн), повідомляється на сайті регулятора.

Операції з продажу державних облігацій України з портфеля Національного банку протягом червня не проводилися.

Через механізм двостороннього котирування в червні НБУ придбав ОВДП на 50 млн грн (з початку року - 1,6 млрд грн), продав на 0,6 млрд грн (з початку року - на 1,9 млрд грн).

У червні на первинних аукціонах ОВДП розміщувалися, номіновані як у національній, так і в іноземній валютах. За результатами аукціонів до державного бюджету України надійшло коштів у національній валюті на суму 5,7 млрд грн (з початку року надходження склали 22,9 млрд грн). Надходження від продажу ОВДП, номінованих в іноземній валюті, склали 0,9 млрд дол (з початку року до бюджету залучено 2,1 млрд дол), та 40,2 млн євро (з початку року 316,6 млн євро).

Також в поточному році Міністерство фінансів України здійснило випуск ОВДП для збільшення статутного капіталу НАК "Нафтогаз України" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2012 № 139 на загальну суму 6 млрд грн з прибутковістю 9,45-9,95% річних.

Платежі з погашення та виплати доходу за ОВДП здійснювалися своєчасно і в повному обсязі, який за січень-червень склав 26,7 млрд грн, в тому числі основний борг - 18,4 млрд грн, виплата доходу - 8,2 млрд грн.