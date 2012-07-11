Податкова збільшила надходження до зведеного бюджету на 9,8%

Державна податкова служба України в січні - червні 2012 року направила до зведеного бюджету 141,8 млрд грн податків і зборів, контрольованих відомством, що на 9,8%, або на 13,6 млрд грн, більше порівняно з аналогічним періодом 2011 року.

Ці дані озвучив голова ДПСУ Олександр Клименко в середу, 11 липня, під час колегії служби.

«Порівняно з минулим роком ми добилися зростання доходів зведеного бюджету на 13,6 млрд грн при зростанні промислового виробництва на 100,7%. Надходження до місцевих бюджетів збільшилися на 6 млрд грн, або на 17,3%», - сказав він.

До загального фонду держбюджету в січні-червні ц.р. податківці перерахували 97,2 млрд грн, що на 7,4%, або на 6,7 млрд грн, більше, ніж у січні-червні 2011 року. Бюджетний розпис Міністерства фінансів зі збору платежів перевиконано на 0,2%. Бюджет одержав додатково 177,6 млн. грн.

Як повідомив О.Клименко 11 липня на брифінгу, в січні-червні 2012 року платники податків заявили до відшкодування 21,3 млрд грн ПДВ. Фактично підприємствам у I півріччі відшкодовано 23 млрд грн ПДВ, що в 1,1 разу, або на 2 млрд грн, більше, ніж у I півріччі минулого року. Зокрема, в автоматичному режимі цього року відшкодовано 12,5 млрд грн ПДВ, 54,4% загальної суми відшкодованого в 2012 році податку.