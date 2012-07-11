Клименко: податкову службу не позбавляли повноважень

Новими змінами до Податкового кодексу податкову службу не позбавляли повноважень.

Таку думку висловив голова Державної податкової служби України (ДПСУ) Олександр Клименко в середу, 11 липня, під час брифінгу, передає кореспондент УНІАН.

О.Клименко впевнений, що закон (реєстр. №10224), яким передбачено розподіл функцій між податківцями і Мінфіном, не позбавляє його відомство повноважень, а просто формалізує поточний стан відносин між податківцями і профільним міністерством.

«Мінфін визначає ідеологію, ми – працюємо з платниками. Нічого нового в цьому немає. Таким принципом ми керуємося вже більше року – з травня 2011 року, з моменту підписання Президентом Указу «Про Положення про Державну податкову службу України». Зараз цей принцип остаточно закріплено у Податковому кодексі, от і все», - відзначив О.Клименко.