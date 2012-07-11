КС не дозволив Верховній Раді скасувати недоторканність Президента і суддів

Конституційний Суд України не дозволив Верховній Раді вносити зміни до Конституції в частині скасування недоторканності Президента і суддів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в оприлюдненому сьогодні рішенні Конституційного Суду щодо ухваленого ВР 20 червня законопроекту про внесення змін до Основного Закону, який передбачав скасування недоторканності депутатів, Президента та суддів. Цей законопроект був внесений опозицією.

КС погодився, що парламент може вносити зміни до Конституції в частині виключення норм з неї щодо недоторканності народних депутатів України.

Водночас суд не погодився з виключенням норм щодо недоторканності Президента України.

У рішенні суду зазначається, що з цього приводу рішення суд уже приймав 1 квітня 2010 року.

Також суд не погодився з тим, щоб Верховна Рада вилучала із Конституції норму стосовно недоторканності суддів. У рішенні зазначено, що недоторканність суддів «не є їхнім особистим привілеєм». «Скасування такої гарантії правосуддя як недоторканність суддів опосередковано може призвести до обмеження права на судовий захист, гарантованого статтею 55 Конституції України», - йдеться у рішенні КС.