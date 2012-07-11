Клюєв називає передвиборним популізмом заяви опозиції про дефолт

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій Клюєв розцінює апокаліптичні прогнози представників опозиції як передвиборчий популізм.

Як повідомили УНІАН у прес-службі А.Клюєва, секретар РНБО заявив, що представники опозиції повинні припинити лякати країну апокаліптичними прогнозами, додавши, що влада України готова до можливого погіршення ситуації у світовій економіці.

Він зазначив, що численні заяви в телеефірах представників опозиції про майбутні катастрофи - очевидний передвиборчий популізм. Секретар РНБО підкреслив, що влада України уважно стежить за всіма процесами у світовій економіці, і всі її сьогоднішні дії спрямовані на підтримку розвитку власного виробництва.

«Ніхто не каже, що буде легко. Але всі об'єктивні економічні показники говорять про певний ступінь міцності економіки України і кращу її готовність до зовнішніх ризиків, ніж це було у 2008 році», - заявив А.Клюєв.

За словами секретаря РНБО, низький рівень інфляції свідчить не тільки про загальну фінансову стабільність, а й про певні можливості для розвитку економіки. Зокрема, за даними Державної служби статистики України, з початку цього року базова інфляція склала 0,4%. Владі необхідно здешевлювати кредитні ресурси для вітчизняної економіки, сказав А.Клюєв.

Він заявив, що сьогодні використовуються ряд стимулів для підтримки економічного зростання в Україні. Як приклад секретар Радбезу України навів інтенсифікацію впровадження державних іпотечних програм, які повинні не тільки дати більше можливостей для громадян обзавестися власним житлом, але й дозволити створити стимул для роботи будівельної галузі. Це дуже важливо, тому що на кожне нове робоче місце в будівництві можна отримати до 7-11 нових робочих місць в суміжних галузях, сказав А.Клюєв.

Він також нагадав, що позитивні фінансові результати діяльності вітчизняних підприємств у 2011 році досягли майже 127 млрд грн (У 2010 році - 54 млрд). Незважаючи на падіння зовнішнього попиту, у поточному році українські підприємства також показують непогані фінансові результати, зазначив А.Клюєв. «Це свідчить про дві речі. По-перше, про певну детінізацію вітчизняної економіки, яка є результатом проведених реформ. А по-друге, про істотно кращий її стан, ніж це було у 2008 році», - заявив секретар РНБО.

На його думку, всі макроекономічні показники виразно показують, що, незважаючи на тривалу фазу зростання, попередня владна команда привела країну до світової економічної кризи 2008 року абсолютно непідготовленою.

«В результаті - величезне падіння, двократне зростання зовнішнього боргу і багато іншого. Але нам вдалося не тільки запобігти борговій катастрофі, але й провести ряд важливих реформ. Тепер економіка набагато краще готова до кризи. Валовий зовнішній борг стабілізувався, державні борги скорочуються, країна спокійно пройшла червневий пік боргових виплат», - зазначив А.Клюєв.

Він нагадав, що в наступному році країні доведеться повертати значні суми зовнішніх боргів - в основному йдеться про кредити МВФ, узяті попереднім урядом в 2008-2009 роках. «Але всі ці проблеми будуть вирішені. Ми готуємося до складнощів, тому проходимо їх гідно», - заявив секретар РНБО України.

Він підкреслив, що сьогодні нові запозичення залучаються переважно для розвитку економіки. «Наприклад, ми розраховуємо, що співпраця в рамках домовленостей з Експортно-імпортним банком Китаю про фінансування проектів в українському АПК дасть не тільки зростання виробництва у вітчизняному сільському господарстві, а й додатковий збут для нашої продукції на китайському ринку», - зазначив секретар Радбезу.

На його думку, сьогодні і банківська система України перебуває в кращому стані, ніж у 2008 році. Зокрема, за останні 3 роки українські банки скоротили борги більш ніж на третину - на 14,3 млрд дол.

Нагадаємо, раніше екс-міністр економіки України Богдан Данилишин в інтерв'ю УНІАН заявив, що зниження обсягів виробництва в Україні і посилення дефляційних процесів можуть призвести або до дефолту, або до девальвації національної валюти.