S&P прогнозує зростання ВВП України у 2012 році на рівні 3,5%, інфляцію – 6%

За прогнозами міжнародного рейтингового агентства Standard & Poor's, зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2012 році становитиме 3,5%, інфляція — 6%.

Про це сказано у підготовленому Standard & Poor’s рейтинговому звіті, присвяченому Україні.

S&P чекає прискорення економічного зростання України до 4% у 2013 році і по 4,2% - у 2014-2015 рр. При цьому ВВП на душу населення зросте з 4,16 тис. дол. за підсумками 2012 року до 7,79 тис. дол. у 2015 році.

«Ми чекаємо, що значний негативний вплив на економічне зростання внаслідок зниження чистого експорту буде компенсовуватися високим зростанням внутрішнього попиту, обумовленого переважно зростанням особистого споживання», - сказано у звіті S&P.

Одночасно рейтингове агентство прогнозує прискорення інфляції в Україні у найближчі три роки (у 2013-2015 рр.) до 11%.

За прогнозами S&P, приріст чистих прямих іноземних інвестицій в економіку України у поточному році становитиме 4,3% і по 4,7% - у 2013-2015 рр.

Дефіцит рахунку поточних операцій України, за очікуваннями Standard & Poor’s, у період до 2015 року становитиме в середньому 5% ВВП (Fitch Ratings прогнозує дефіцит рахунку поточних операцій України у 2012 р. на рівні 6% ВВП).

Як повідомляв УНІАН, 12 червня Держстат поліпшив оцінку зростання ВВП України у I кварталі 2012 року проти аналогічного періоду 2011 року (у постійних цінах 2007 року) з 1,8% до 2%.

З урахуванням сезонного чинника, у I кварталі 2012 року проти аналогічного періоду 2011 року зафіксовано спад ВВП України на рівні 0,2%.

В Україні у червні 2012 року у порівнянні з травнем 2012 року споживчі ціни знизилися на 0,3%, проти червня 2011 року - на 1,2%.

Інфляція у січні-червні 2012 року проти відповідного періоду 2011 року становила 1,2%, з початку 2012 р. (червень 2012 року до грудня 2011 року) - 0,1%.

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) зберіг прогноз зниження темпів зростання української економіки у 2012 році до 2,5%, але чекає прискорення зростання ВВП країни в 2013 році до 4,0%.

У квітні Міжнародний валютний фонд (МВФ) погіршив прогноз зростання ВВП України у 2012 році з 4,8% до 3%. Зростання ВВП України у 2013 році очікується на рівні 3,5%.

При цьому МВФ поліпшив прогноз інфляції в Україні з 8,5% до 7,9% у поточному році (грудень до грудня), а пізніше повідомив про перегляд прогнозу до 7%. Інфляція у 2013 році очікується на рівні 5,9%.

Fitch Ratings чекає, що зростання реального ВВП України сповільниться до 2,4% у 2012 р., але відновиться до 3,5% у 2013 р.

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік розрахований виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП на рівні 3,9%, інфляція - на рівні 7,9%.

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