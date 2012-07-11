ДПСУ збільшить кількість сервісних центрів для платників податків до 476

Державна податкова служба України (ДПСУ) відкриє для платників податків ще 88 сервісних центрів, збільшивши їх кількість до 476.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив голова відомства Олександр Клименко.

«Відриваючи сервісні центри, ми прогнозували їх популярність серед платників. І наші очікування повністю виправдалися. Більш того, нам довелося в регіонах надпланово відкрити ще 35 центрів. Усього мережа сервісних центрів складатиметься із 476 установ», - зазначив О.Клименко.

Також він повідомив, що на сьогодні в 6 регіонах вже повністю сформовані такіі центри.

У центрах платники податків можуть одержати весь спектр послуг: надання консультацій, допомога у складанні звітності, прийом звітів, видача довідок тощо. Крім того, в сервісних центрах платники можуть безплатно одержати ключі цифрового підпису.