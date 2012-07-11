Іспанія посилює заходи з економії коштів

Брюссель. Іспанія посилює заходи з економії бюджетних коштів у зв’язку з борговою кризою, яку переживає ця країна.

Як передає AFP, прем’єр-міністр країни Маріано Рахой оголосив план скорочення бюджетних витрат на 65 млрд євро, який, в тому числі, включає підвищення податків.

Так, згідно з цим планом, податок на додану вартість буде збільшено з 18% до 21%. Що ж до продуктів та товарів першої необхідності, то рівень ПДВ збережеться в 4%. Решта товарів, які підлягали зменшеному оподаткуванню, також зростуть в ціні: ПДВ на них буде збільшено з 8% до 10%.

Крім того, план економії бюджетних коштів передбачає зменшення на 3,5 млрд євро видатків на адміністрацію. При цьому передбачається скорочення на 30% місцевих радників, а також поступова відмова від комунальних підприємств і їх заміна на приватні.

Як повідомляв УНІАН, у червні Єврогрупа погодилась надати Іспанії 100 млрд євро кредитів на рекапіталізацію банків для подолання боргової кризи. 30 млрд євро з них планується надати Мадриду вже до кінця липня.

В ніч з 9 на 10 липня міністри економіки та фінансів країн зони євро також погодилися на один рік відтермінувати вимоги до Іспанії з приведення дефіциту бюджету до дозволеного в ЄС рівня у 3% ВВП.

Передбачається, що за підсумками цього року дефіцит бюджету країни становитиме 6,3% ВВП, за підсумками 2013 року – 4,5% ВВП, а за підсумками 2014 року – 2,8% ВВП.

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