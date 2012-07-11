Торги доларом на міжбанку в середу закрилися зниженням котирувань

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0990/8,1030, на 12:00 ціни знизилися - 8,0920/8,0965. На момент закриття торгів звузився спред - 8,0920/8,0950 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2467/71, на 12:00 ціни трохи зросли - 0,2469/73. На момент закриття ціни відкотилися - 0,2467/71. У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився 32.7650 (0.0300).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар рухалися в діапазоні 1,2248/1,2296. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 9,9325/9,9395, на 12:00 ціни досягли рівнів 9,9439/9,9534. На момент закриття торгів цінові показники з EUR/UAH відкотилися до 9,9342/9,9419.