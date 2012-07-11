ЄБРР прогнозує консолідацію української банківської системи

Керівний директор Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) у Туреччині, Східній Європі, Кавказі та Середній Азії Олів'є Декамп вважає, що українську банківську систему чекає консолідація.

Про це він повідомив в інтерв'ю виданню «Экономические известия» (номер від 11 липня 2012 р.), відповідаючи на питання про те, чи поділяє він думку експертів McKinsey (міжнародна консалтингова компанія - УНІАН), які вважають, що через декілька років в Україні залишиться не більше чотирьох великих європейських банків, тоді як інші або підуть з ринку, або їх поглинуть конкуренти.

«Я не бачив цього звіту, але ми завжди вважали, що в цій країні дуже багато банків. Потрібна консолідація. Крім того, великі світові банки повертаються на рідні ринки. Отже, справді, два цих чинники можуть призвести до того, що прогнозує McKinsey. Україна все ще є знаком питання. Багато західних гравців зайшли на цей ринок, чекаючи ефекту, як у Польщі. Але Україна ніколи не була схожою на Польщу. До України зайшли великі стратегічні світові гравці, а не хто попало, і це добре. Але з урахуванням усіх обставин можна чекати консолідації», - сказав О.Декамп.

Як повідомляв УНІАН, станом на 1 червня ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій мали 176 банків України, з них 53 банки з іноземним капіталом, зокрема 22 зі 100% іноземним капіталом. Частка іноземного капіталу у статутному капіталі українських банків становила 41,3% (на 1 січня 2012 року — 41,9%).

Активи українських банків у червні 2012 р. зросли на 2,3%, з початку п.р. - збільшилися на 4,6%, - до 1,107 трлн грн.

Банківська система України за підсумками січня-травня 2012 року одержала прибуток у розмірі 1,893 млрд грн проти 1 млрд грн збитку за аналогічний період 2011 року.

За підсумками 2011 року банки у порівнянні з 2010 роком скоротили збиток на 40% - до 7,708 млрд грн.