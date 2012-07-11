ЄС пропонує використовувати кримінальне законодавство у випадках шахрайств із коштами ЄС

Брюссель. Європейська комісія пропонує використовувати кримінальне законодавство у випадках шахрайств з бюджетними коштами ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідний проект Директиви ЄС був схвалений сьогодні на засіданні Єврокомісії.

Як повідомили у прес-службі Єврокомісії, Директива створює гармонізований рамковий підхід для попередження та покарання злочинів, вчинених з коштами бюджету ЄС, з тим, щоб злочинці не могли використовувати розбіжності в національних юридичних системах.

При цьому у проекті Директиви містяться визначення злочину проти бюджету ЄС, а також мінімальний рівень санкцій за такі злочини, включаючи ув’язнення у найбільш серйозних випадках.

“Гроші ЄС не повинні йти в кишені злочинців. Надзвичайно важливо добитися найвищих стандартів кримінального законодавства з метою захисту коштів платників податків”, - заявила з цього приводу віце-президент Єврокомісії, відповідальна за питання юстиції та громадянства, Вівіан Редінг.

За оцінками Єврокомісії, на сьогодні в країнах-членах ЄС існують різні підходи щодо того, що саме є злочином з бюджетними коштами ЄС. При цьому санкції за такі злочини варіюються від суто адміністративних до ув’язнення терміном до 12 років, залежно від країни-члена.

Загалом в 2010 році в ЄС було виявлено понад 600 випадків, коли підозрювалися шахрайства з фондами ЄС. За оцінками країн-членів, загальний рівень таких шахрайств сягнув 600 млн євро.