Янукович: ЗВТ між Україною та ЄС може надати імпульсу зоні вільної торгівлі СНД

Президент Віктор Янукович переконаний, що євроінтеграційні орієнтири України та майбутнє створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС може також надати якісно нового імпульсу зоні вільної торгівлі країн СНД.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він сказав під час неформальної зустрічі з Клубом головних редакторів країн СНД, Балтії та Грузії. Розмова відбулася у Юсуповському палаці в Криму.

«Вважаю, ми вже сьогодні на професійному, конструктивному рівні можемо обговорювати способи вирішення потенційних проблем», - наголосив В.Янукович.

«Ми не просто шукаємо нові підходи до розвитку відносин на євразійському просторі, а й пропонуємо конкретні механізми», - додав він.

Президент висловився за доцільність поглиблення співпраці на секторальному рівні. На його думку, така форма взаємодії дозволить сторонам об’єднувати зусилля у вирішенні спільних проблем та попередить створення так званих нових ліній розділу на європейському та євразійському просторах.

Говорячи про СНД, глава держави назвав це об’єднання важливим міжнародним інструментом. «Вона має майбутнє, якщо ми спільно визначимо її місце і роль у сучасному світі, який швидко змінюється та є взаємозалежним. У тому, що це вдасться, - я впевнений», - сказав В.Янукович.