Україна зацікавлена в пошуках механізмів співпраці з Митним союзом - Янукович

Україна зацікавлена в пошуках механізмів співпраці з Митним союзом.Про це заявив Президент України Віктор Янукович під час неформальної зустрічі з Клубом головних редакторів країн СНД, Балтії та Грузії, повідомили УНІАН у прес-службі глави Української держави.

«Ми ведемо постійні переговори щодо створення механізмів співпраці в Митному союзі», - сказав Президент, наголосивши, що йдеться про абсолютно нове утворення, яке щойно почало діяти - відтак для України дуже важливо побачити результати цієї роботи.

«Ми дуже прагматично підходимо до цього питання. Отримаємо результати роботи даного інтеграційного об’єднання - тоді будемо приймати рішення», - сказав він.

Водночас В.Янукович вважає актуальною взаємодію України з Митним союзом на секторальному рівні. «Робота України з Митним союзом на секторальному рівні фактично підтвердить ту ідею, про яку ми говорили, - формат «три плюс один», - зазначив він.