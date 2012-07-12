Банк Японії зберіг базову ставку на рівні 0-0,1%

Комітет з монетарної політики Банку Японії в четвер, 11 липня, одноголосно прийняв рішення зберегти на мінімальному рівні 0-0,1% базову процентну ставку, йдеться в повідомленні фінансового регулятора.

Рішення повністю співпало з очікуваннями аналітиків.

Регулятор також не вніс жодних коригувань у діючу програму викупу активів, термін реалізації якої закінчується в середині майбутнього року, залишивши її на поточному рівні 70 трильйонів ієн, передає РІА "Новини".

При цьому Банк Японії незначно змінив прогнози щодо економіки на поточний фінансовий рік у порівнянні з квітневим прогнозом. Зокрема, регулятор очікує, що ВВП країни в поточному фінроці, який завершиться в березні 2013 року, зросте на 2,2-2,4%, хоча в квітні очікувалося зростання на 2,1-2,4%. При цьому на наступний фінансовий рік прогноз залишили без змін - зростання на 1,6-1,8%.

Для стимулювання економічного зростання поточний рівень ключової базової ставки залишається в Японії незмінним з жовтня 2010 року.