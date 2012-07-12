Міжбанк четверга: відкриття торгів - 8,0900/8,0940 грн/дол.

У четвер, 12 липня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися на таких рівнях – 8,0900/8,0940 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2472/76, котирування по євро-гривні відкрилися на таких позиціях – 9,8865/9,8935. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали – 1,2213/1,2215 (середа -1,2259/1,2261).

Нацбанк у середу 11 липня на ринок не виходив.