Ймовірне подальше падіння пари EUR/USD до позначки 1.22 – експерт

Пара EUR/USD найближчим часом може вибиватися із загального ряду, оскільки тут головним чинником впливу буде порівняння: який зі світових центробанків раніше піде на додаткове пом'якшення, той і зумовить падіння власної національної валюти, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

На їхню думку, значно більше шансів виграти ці перегони у ЄЦБ, тому ймовірне подальше падіння EUR/USD до позначки 1.22 з метою 1.2170 після прориву.

GBP/USD може й далі демонструвати відірваність від динаміки EUR/USD. Особливо враховуючи вчорашні вислови Поузена, які сильно суперечать його ранішим коментарям. Якщо й інші члени MPC дадуть зрозуміти, що наразі їх усе влаштовує, GBP продовжить зміцнення, принаймні проти EUR. У парі з USD напрям задаватимуть економічні дані США: позитивні показники відправлять пару нижче за 1.55 з первинною метою на 1.5470.

USD/JPY може потрапити під вплив рішення Банку Японії щодо монетарної політики. Зазвичай засідання проходить непомітно для валютної динаміки, проте цього разу можна дочекатися цікавих поворотів. Річ у тому, що після недавніх дій ЄЦБ Масааки Сиракава пообіцяв послідувати прикладу колег. У пари великі шанси продовжити зміцнення з найближчою метою на 80.00.