Розгляд касації Тимошенко перенесли на 16 серпня

Головуючий у справі суддя Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ Станіслав Міщенко до 16 серпня оголосив перерву у розгляді касаційної скарги адвоката Олександра Плахотнюка на вирок екс-прем’єр-міністру Юлії Тимошенко у газовій справі.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення С.Міщенко оголосив після розгляду відповідного клопотання сторони державного обвинувачення.

"Розгляд справи продовжить 16 серпня о 10.00", - сказав суддя.

За словами С.Міщенка, таке рішення ухвалено з метою забезпечення об'єктивного розгляду скарги.

Присутні у залі судових засідань народні депутати з опозиційних фракцій відреагували на рішення суді вигуками: "Ганьба!"

Як повідомляв УНІАН, Ю.Тимошенко в жовтні 2011 року було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових угод з Росією в 2009 році. З кінця грудня 2011 року вона відбуває термін у Качанівській колонії в Харкові. З травня через погіршення здоров’я Ю.Тимошенко знаходиться на лікуванні в лікарні "Укрзалізниці" в Харкові.

Розгляд касаційної скарги Ю.Тимошенко на вирок у газовій справі спочатку було призначено на 15 травня, потім перенесено на 26 червня, потім - на 12 липня. Ю.Тимошенко тричі зверталася до суду з проханням розглядати касацію за її відсутності.