До бюджету Києва внесено зміни

Київрада внесла зміни до бюджету столиці на поточний рік з урахуванням субвенції з державного бюджету у розмірі 3,4 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення сьогодні сесії проголосували 88 зі 113 зареєстрованих в залі депутатів.

Крім того, змінами до бюджету за рахунок перерозподілу коштів за загальним фондом збільшено видатки на міську цільову програму «Здоров’я киян» у сумі 16,4 млн грн на придбання інсулінів, витратних матеріалів для гемодіалізу та перинатального діалізу та на придбання паливно-мастильних матеріалів для швидкої і невідкладної медичної допомоги у сумі 5 млн грн.

Ще 7,5 млн грн буде виділено Оболонській районній держадміністрації для придбання магнітно-резонансного томографу для центральної районної поліклініки. Ще 4,7 млн грн піде на проведення капітального ремонту закладів охорони здоров’я – 3,7 млн грн для Київської міської клінічної лікарні №15 Подільського району та 1 млн грн для Київської міської клінічної лікарні №1.

Також Київрада виділила 10 млн грн на виплати надбавок медичним працівникам Дарницького та Дніпровського районів, які є учасниками пілотного проекту з реформування системи охорони здоров’я.

Під час представлення проекту рішення заступник голови КМДА Руслан Крамаренко повідомив, що за рахунок перерозподілу коштів міського бюджету також на 137 млн грн буде збільшено видатки Головного управління транспорту і зв’язку КМДА, з яких 125 млн грн будуть спрямовані на збільшення статутного фонду КП «Київський метрополітен».

Як повідомляв УНІАН, 11 липня заступник голови КМДА Р.Крамаренко повідомив, що Київ отримав з державного бюджету на погашення заборгованості за тарифами перед енерго- та водопостачальниками на 1 млрд грн більше, ніж очікував.

За словами Р.Крамаренка, місто отримало 3,4 млрд грн за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення.

Так, з цих коштів 1 057,8 млн грн отримає Головне управління комунального господарства для погашення різниці в тарифах на послуги водопостачання і водовідведення та 2 335,8 млн грн – Головне управління енергетики, енергоефективності та енергозбереження для погашення різниці в тарифах на послуги теплопостачання.