На міжбанку котирування продовжують зростати

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0900/8,0940, на 12:00 ціни зросли до 8,0950/8,1000 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКконсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2472/0,2476, на 12:00 ціни дещо зросли - 0,2476/0,2480. У Росії курс долар-рубль знизився і на 12:00 встановився на рівні 32,6875 (-0,0775).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,2213/1,2215 і на 12:00 залишилися на тому ж рівні 1,2212/14.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 9,8865/9,8935, на 12:00 ціни досягли рівнів 9,8869/9,8970.