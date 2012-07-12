Столичні податківці видали 1,1 тис. ключів електронного підпису

Столичні податківці з кінця травня видали 1,1 тис. ключів електронного підпису.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у четвер, 12 липня, під час зустрічі з підприємцями столиці повідомила голова Державної податкової служби України (ДПСУ) в м. Київ Ірина Носачова.

«На 7 липня видано понад 1,1 тис. цих ключів електронного підпису, це становить 17% загальної кількості ключів, виданих в Україні», - відзначила вона.

Як повідомляв УНІАН, у кінці травня 2012 року ДПСУ відкрила центр сертифікації ключів електронного підпису, який надає електронні ключі безкоштовно.