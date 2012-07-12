Торги на міжбанку в четвер закрилися зростанням котирувань

У четвер, 12 липня, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями - 8,0900/8,0940, на 12:00 ціни зросли до 8,0950/8,1000. На момент закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 8,0930/8,0965 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2472/76, на 12:00 ціни дещо зросли до 0,2476/80. На момент закриття ціни відкотилися до 0,2472/76. У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за підсумками торгів залишився 32.7850 (0.0200).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар рухалися в діапазоні 1,2171/1,2248. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 9,8865/9,8935, на 12:00 ціни досягли рівнів 9,8869/9,8970. На момент закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH впали до 9,8537/9,8619.