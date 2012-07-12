Клюєв: передвиборне протистояння негативно впливає на ставлення інвесторів до реформ

Передвиборчі політичні протистояння в Україні негативно впливають на ставлення інвесторів до реформ.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі секретаря Ради національної безпеки і оборони України Андрія Клюєва щодо результатів опитування представників бізнесу, проведеного Європейською бізнес-асоціацією у другому кварталі 2012 року.

За його словами, у таких умовах навіть ті реформи, які призводять до позитивних результатів, спочатку часто сприймаються негативно.

Будь-яке реформування призводить до певних труднощів, особливо якщо реформи мають настільки масштабний характер, як це зараз відбувається в Україні, зазначив А.Клюєв.

«У багатьох сферах ми просто наново переписуємо законодавство, керуючись і найкращими світовими стандартами, і місцевою практикою. Не завжди ці аспекти добре поєднуються один з одним. Більше того, враховуючи особливості українських реалій, наприклад, корупцію з одного боку, та бажання бізнесу обдурити державу з метою максимізації прибутку - з іншого, законодавчі зміни іноді мимоволі спрямовані на посилення державного регулювання. Хоча мета була поставлена зворотна - зменшити тиск на бізнес і створити максимально конкурентне середовище», - заявив секретар РНБО України.

На його думку, такі явища як корупція успадковані ще з радянських часів і практично вкоренилися у свідомості наших людей, тому їх важко викорінити швидко. Для цього може знадобитися зміна декількох поколінь.

«Ми знаємо, що сфера оподаткування є однією з найбільш проблемних, і ми працюємо над її вдосконаленням. Хорошим прикладом роботи зі спрощення законодавства є зміни, пов'язані з розширенням груп підприємців - платників єдиного податку. Продовжено адаптаційний період для цієї категорії платників - до кінця поточного року до них не будуть застосовуватися жодні санкції. Крім цього реєстрація платником ПДВ більше не супроводжується додатковими умовами про розмір статутного капіталу або про необхідність здійснення певних обсягів поставок. Удвічі скорочено строки видачі свідоцтва платника ПДВ. Кардинально зменшується кількість податкових перевірок інших категорій бізнесу, спрощуються процедури подання звітності, у тому числі із введенням електронної форми. Ми і далі будемо удосконалювати цей напрям», - зазначив він.

Однак, за словами секретаря РНБО, перед початком передвиборчої кампанії політичні питання і протистояння часто виходять на перший план, тоді як питання економіки та економічної безпеки країни відходять на другий і навіть на третій план. Збої в роботі законодавчого органу країни призводять або до блокування прийняття важливих для економіки і, зокрема, для поліпшення її інвестиційного клімату, рішень, або до негайного ухвалення недопрацьованих і непродуманих документів. На його думку, це неприпустимо: швидкість ніколи не повинна бути важливішою за якість реформ.

Як повідомляв УНІАН, за даними опитування інвесторів, яке проводила Європейська бізнес асоціація за підтримки компанії InMind, у II кварталі 2012 року індекс інвестиційної привабливості України залишився майже на такому ж низькому рівні - 2,19 балів із п'яти можливих - порівняно з 2,18 у I кварталі.

Згідно з повідомленням, рівень привабливості країни для інвесторів продовжує знаходитися на найнижчих позиціях за всю історію дослідження.