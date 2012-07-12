Мінфін вже здійснив 50% запозичень, запланованих на цей рік

Міністерство фінансів України вже здійснило запозичення на 50% від суми, яка запланована на 2012 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила директор Департаменту державного боргу Галина Пахачук журналістам у четвер.

«50% (запозичень – УНІАН) ми зробили. До кінця року треба зробити таку ж суму», - сказала Г.Пахачук.

При цьому вона зазначила, що залучення коштів було здійснено виключно на внутрішньому ринку.

Як повідомляв УНІАН, уряд України планує здійснити запозичення для фінансування державного бюджету в 2012 році на рівні 98,5 млрд грн, із яких 61 млрд грн - внутрішні, 37,5 млрд грн - зовнішні.

За даними Державної казначейської служби, державні запозичення на внутрішньому ринку в січні-червні ц.р. становили 48,712 млрд грн (зовнішні запозичення були відсутні). Витрати з обслуговування держборгу становили 11,554 млрд грн (із внутрішнього державного боргу - 7,886 млрд грн, із зовнішнього - 3,668 млрд грн), із погашення - 32,110 млрд грн (у т.ч. із внутрішнього держборгу - 18,491 млрд грн, із зовнішнього - 13,619 млрд грн).

Довідка УНІАН. У результаті продажу на первинних аукціонах ОВДП, номінованих як у національній, так і в іноземній валютах, до державного бюджету України за січень-травень 2012 року надійшло 17,3 млрд грн, 1,2 млрд дол. і 276,3 млн євро.