Черновецький створює міжнародний інвестфонд імені себе

Колишній мер Києва Леонід Черновецький створює міжнародний інвестиційний фонд.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Л.Черновецького.

За інформацією прес-служби, в день своєї відставки з поста мера Києва Л.Черновецький заявив: «Я з гордістю оголошую про створення «Міжнародного інвестиційного фонду Черновецького».

Протягом наступних 1-2 місяців фонд буде офіційно зареєстрований і розпочне свою роботу на території України, а в подальші місяці – і на територіях інших країн колишнього СРСР і ряду країн Азії, що розвиваються.

Фонд сповна матиме в своєму розпорядженні кошти, одержані від продажу «Правекс-Банку» (750 млн дол.), а також кошти, які інвестуватимуть в нього інші інвестори за конкретними проектами.

Інвестиції Фонду на першому етапі підуть в інтернет-проекти, проекти в сфері високих технологій, девелоперські проекти, а також у перспективні проекти малого бізнесу, які можна буде тиражувати, впроваджуючи в економіки країн, що розвиваються.

В рамках фонду діятиме бізнес-інкубатор.

Умови конкурсів для отримання інвестицій публікуватимуться в ділових виданнях України, а також на сайті Фонду, який буде створений найближчим часом.

За кожним напрямком інвестицій, протягом найближчих 2-3 місяців будуть сформовані конкурсні комісії, до складу яких увійдуть, крім працівників Фонду, провідні українські і зарубіжні вчені, успішні бізнесмени, кваліфіковані працівник Фонду, які й визначатимуть перспективність тих чи інших інвестиційних пропозицій.

Претендентам інвестицій, які перемогли в конкурсах, будуть запропоновані максимально вигідні умови партнерства з Фондом, зокрема створення акціонерних компаній на партнерських умовах.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня 2012 року київський міський голова Л.Черновецький написав заяву про дострокове складання повноважень.

Сьогодні, 12 липня, Київрада розглянула проект рішення про дострокове припинення повноважень київського міського голови Л.Черновецького і прийняла до уваги факт його дострокового припинення повноважень.