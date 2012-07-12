Україна посідає п’яте місце серед торговельно-економічних партнерів Росії

Україна посідає п’яте місце серед торговельно-економічних партнерів РФ, заявляє Президент Росії Володимир Путін.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, про це В.Путін сказав під час зустрічі зі своїм українським колегою Віктором Януковичем у форматі «віч-на-віч» у Криму.

В.Янукович нагадав, що торік рівень товарообороту між двома державами сягнув «досить високого» показника – понад 55 млрд доларів США. Він зазначив, що у першому кварталі цього року старт вийшов дещо гірший, однак сьогодні сторони практично входять у той режим обсягів торгівлі, який планували. «Сподіваюсь, що ми як мінімум повторимо – якщо не перевершимо – минулорічний досить серйозний результат», - сказав В.Янукович.

«Я повністю поділяю вашу оцінку, пов’язану з позитивними тенденціями у торговельно-економічній сфері», - сказав В.Путін, звертаючись до свого українського колеги. Президент Росії підкреслив, що російська сторона також докладатиме усіх зусиль, щоб «невеликий збій» у першому кварталі 2012 був ліквідований якнайшвидше. «Я абсолютно переконаний, що ми й у 2012 році досягнемо результатів не гірших, ніж торік», - зазначив В.Путін.