Moody's знизило рейтинг держоблігацій Італії. Прогноз - негативний

Міжнародне рейтингове агентство Moody's знизило в ніч на п'ятницю, 13 липня, рейтинг суверенних облігацій Італії на два пункти - до "Baa2" з "A3", прогноз - негативний.

Агентство мотивувало своє рішення тим, що Італія, швидше за все, в найближчому майбутньому буде відчувати ще більші економічні труднощі.

"Італія, швидше за все, буде переживати більш гостре збільшення витрат на консолідацію боргу або втрату доступу до ринку, ніж тоді, коли ми знижували рейтинг (держбондів Італії) п'ять місяців тому", - цитує РІА "Новости" повідомлення з сайту агентства.

Крім того, фахівці Moody's зазначають, що короткостроковий прогноз щодо економіки Італії погіршився через слабке зростання, а також зростання безробіття. Це може призвести до невиконання зобов'язань країни з консолідації бюджету, що, у свою чергу, відіб'ється на ослабленні довіри ринку до економіки Італії.