Fitch підтвердило рейтинги «Ощадбанку» й «Укрексімбанку» на рівні «В»

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings слідом за суверенним рейтингом України підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітента (РДЕ) державних «Ощадбанку» й «Укрексімбанку» на рівні «B» зі стабільним прогнозом.

«Довгострокові РДЕ" Укрексімбанку" й "Ощадбанку" підкріплюються потенційною підтримкою української влади. При оцінці ймовірності підтримки, Fitch розглядає у якості позитивних факторів 100% державну власність, політичну роль і високу системну значимість банків, а також історію їх підтримки капіталом різними урядами», - йдеться у повідомленні рейтингового агентства.

При цьому Fitch зазначає, що рейтинги також беруть до уваги здатність українських властей надавати таку підтримку, оцінювану суверенним довгостроковим РДЕ «B».

Також указується, що «стабільний» прогноз щодо довгострокових РДЕ банків відображає прогноз стосовно суверенного РДЕ.

Як повідомляв УНІАН, Fitch Ratings підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітента (РДЕ) України в іноземній і національній валюті на рівні «B» зі «стабільним» прогнозом.

Також Fitch підтвердило короткостроковий рейтинг дефолту емітента на рівні «B» і рейтинг "стелі" України на рівні «B».

Довідка УНІАН. ВАТ «Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстровано Національним банком України 31 грудня 1991 року і на сьогоднішній день входить до групи найбільших банків України.

«Ощадбанк» (Київ) у першому кварталі 2012 року, порівняно з відповідним періодом 2011 року, збільшив чистий прибуток на 41% - до 178,304 млн грн.

100% акцій банку належать державі.

ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» («Укрексімбанк») - кредитно-фінансова установа із 100% державним капіталом.

«Укрексімбанк» у першому кварталі 2012 року, порівняно з відповідним періодом 2011 року, збільшив чистий прибуток на 18% - до 20,174 млн грн.