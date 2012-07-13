У пари EUR/USD дуже великі шанси продовжити падіння - експерт

На торгах у п'ятницю, 13 липня, у пари EUR/USD дуже великі шанси продовжити падіння, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

На їхню думку, після прориву найближчої підтримки 1.22 ціни попрямують до позначки 1.2170 з подальшою метою 1.2130, зафіксованою два роки тому. Невеликі корективи можуть внести дані з США по споживчій довірі Університету Мічигану. Враховуючи нещодавні звіти, є ймовірність зростання індексу, що тільки підтримає зміцнення USD.

GBP/USD також може зазнати втрат, а відсутність економічних релізів з Великобританії віддає «британця» у владу ринкових настроїв. Прорив підтримки 1.54 прискорить падіння пари з найближчою метою 1.5360 - мінімум піврічної давнини.

Як відзначають аналітики, тон торгам у п'ятницю, 13 липня, будуть задавати дані з Китаю. На тлі останніх кроків з боку центробанків побоювання щодо перспектив світового економічного зростання збільшуються. Таким чином, якщо і ВВП КНР за 2 квартал виявиться нижчим 8% (вперше з моменту фінансової кризи 2008-2009 років), ризиковані активи знову потраплять під розпродаж, а долар США та єна зміцняться.