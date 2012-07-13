Торги на міжбанку в п'ятницю відкрилися котируваннями 8,0860/8,0925 грн/дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися на наступних рівнях – 8,0860/8,0925 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2474/78, котирування з євро-гривні відкрилися на наступних позиціях – 9,8590/9,8675. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали – 1,2192/1,2193 (четвер — 1,2213/1,2215).

У четвер Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією з валютної пари USD/UAH – 7,9925/8,0500.