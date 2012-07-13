Мінфін прогнозує збільшення держборгу України до 391,4 млрд грн

Орієнтовний показник державного боргу України на кінець III кварталу 2012 року становитиме близько 391,4 млрд грн, проти 375,4 млрд грн на 31 травня 2012 року (зростання 4%).

Про це йдеться в опублікованому на сайті Мінфіну Плані управління державним боргом на III квартал 2012 року.

За інформацією міністерства, обсяг внутрішнього державного боргу на кінець III кварталу цього року очікується на рівні - 207,7 млрд грн (182,05 млрд грн на 31 травня), або 53,1% загального обсягу держборгу, а зовнішнього - 183,7 млрд грн (193,34 млрд грн на 31 травня), або 46,9%.

Водночас повідомляється, що з урахуванням обсягів погашення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у IV кварталі, граничний обсяг державного боргу не перевищуватиме 416,3 млрд грн.

Обсяг державних запозичень в III кварталі, за даними Мінфіну, буде сформовано за наступною структурою: довгострокові та середньострокові боргові інструменти матимуть рівні частки - 8,0 і 8,0 млрд грн, або по 44,4% кожен. При цьому обсяг запозичень за короткостроковими інструментами становитиме - 2 млрд грн, або 11,2%.

«Вибір інструментів, за допомогою яких здійснюватиметься фінансування державного бюджету, залежатиме від ситуації, що сформувалася на внутрішньому і зовнішньому фінансових ринках, при цьому будуть враховані умови за вартістю платежів, погашенням і обслуговуванням таких інструментів», - зазначають в Мінфіні.

При цьому наголошується, що обсяг зовнішніх запозичень може становити 8 млрд грн або 44,4% від загальної суми запозичень за загальним фондом держбюджету України в III кварталі.

Також повідомляється, що, враховуючи фактичні платежі з погашення і обслуговування держборгу в січні-червні 2012 року, в третьому кварталі обсяг платежів з погашення державного боргу орієнтовно становитиме 17,6 млрд грн. За попередніми оцінками, рівень процентного ризику на кінець третього кварталу 2012 року становитиме: питома вага боргу з плаваючими процентними ставками в загальній сумі державного боргу — 27,7%; частка волатильних інструментів до загального обсягу боргу — 7,9%; ризик рефінансування на кінець зазначеного періоду є незначним і не перевищує 5%.

Як повідомляв УНІАН, державний і гарантований державою борг України на 31 травня 2012 року становив 481 млрд 535 млн. 842,68 тис. грн, або 60 млрд 248 млн. 463,28 тис. дол., що на 1,1% менше показника на кінець квітня 2012 року, і на 1,7% більше показника на кінець 2011 року.

Довідка УНІАН. Державний і гарантований державою борг України в 2011 році зріс на 9% і на 31 грудня 2011 року становив 473,12 млрд грн.