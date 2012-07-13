Французькі інвестори хочуть працювати в Україні, але не задоволені умовами

Надзвичайний та Повноважний Посол Французької Республіки в Україні Ален Ремі заявляє, що французькі інвестори зацікавлені у співпраці з Україною, але не задоволені умовами ведення бізнесу в країні.

Про це А.Ремі заявив в інтерв'ю газеті "День" (№ 120-121 від 13-14 липня 2012 року).

"Всім відомо, що інвестиційний клімат не дуже добрий з погляду загальноприйнятих у світі стандартів. Хоча уряд і намагається вирішувати окремі проблеми, на сьогодні відсутня комплексна і ясна політика у сфері іноземних інвестицій. Вирішуємо проблему тут, виникають інші там. Хочете приклад? У ці дні велика французька компанія стикається зі спробами великомасштабного рейдерства в Житомирській області. Що робити в цій ситуації? Вона звертається до нас. Одним словом, потрібно чимало зусиль, щоб здолати перешкоди і вирішувати проблеми, залишаючись при цьому оптимістом, і проявляючи завзятість", - сказав А.Ремі.

Водночас дипломат вважає, що в Україні багато можливостей для реалізації нових проектів. "Коли я буваю з візитами в Донецьку, у Львові, в Дніпропетровську або в інших містах, я завжди зустрічаюся не лише з представниками влади, але і з французькими інвесторами, які вже працюють на місцях, або хочуть інвестувати. Мене кожного разу приголомшує різноманітність і розмах інтересів французьких фірм в Україні", - зазначив він.

За його словами, йдеться, зокрема, про можливість організації виробництва сміттєвозів, хліба і молочних продуктів, проекти у сфері виноробства, цементної галузі, хімічних газів, виробництва вітросилових установок. "Потрібно сказати, що реалізація проектів залежить у значній мірі від інтересу самих українців до них", - переконаний посол Франції в Україні.