На «Карпатнафтохімі» у вересні розпочнуть капітальний ремонт

На ТОВ «Карпатнафтохім» (м. Калуш, Івано-Франківська область) мають намір у вересні почати плановий капітальний ремонт.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі підприємства.

За наданою інформацією, зупинки виробництв не буде, а буде капремонт. «На вересень-жовтень 2012 року заплановано плановий капітальний ремонт, - відзначили в прес-службі. - Сьогодні підприємство працює. Проте остаточне рішення про тимчасове зупинення виробництв ще не прийнято».

У той же час прес-служба зазначає, що складною сьогодні є ситуація на світовому ринку нафтохімічної продукції, де спостерігається падіння цін на окремі її види, в тому числі і полівінілхлорид суспензійний, який в даний час є основним продуктом «Карпатнафтохіму». На підприємстві сподіваються, що за час капітального ремонту зможе вирішитися питання з відвантаження споживачам зі своїх складів уже готової продукції.

Довідка УНІАН. ПАТ «Карпатнафтохім» (м. Калуш, Івано-Франківська обл.) створено в 2004 році. Засновниками є ЗАТ «ЛУКОР» (м. Калуш, Івано-Франківська область) і компанія «LUKOIL Chemical B. V. », зареєстрована Торгово-промисловою палатою в Амстердамі (Нідерланди).

Підприємство спеціалізується на виробництві хлору, каустичної соди, вінілхлориду, етилену, поліетилену і пропилену.