Торги на міжбанку у п'ятницю закрилися зниженням котирувань

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями 8,0860/8,0925, до 12:00 ціни зросли 8,0895/8,0930. На час закриття торгів цінові рівні відкотилися вниз 8,0850/8,0895 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2474/78, до 12:00 ціни небагато знизилися 0,2473/77. На час закриття ціни залишилися на тих самих рівнях 0,2473/77. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився 32,6925 (-0,0925).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар рухалися в діапазоні 1,2182/1,2217. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 9,8590/9,8675, до 12:00 ціни досягли рівнів 9,8704/9,8787. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH знизилися 9,8560/9,8655.