Навіщо Мінфіну 1 млрд дол. зовнішніх позик у III кварталі – думка експерта

Залучення 8 млрд грн (1 млрд дол.) зовнішніх позик, передбачене Планом управління державним боргом України на III квартал 2012 року Міністерства фінансів України, може бути пов'язане з переоформленням кредиту ВТБ, вважає аналітик групи «Інвестиційний капітал Україна» Тарас Котович.

«Загалом програма управління боргом – рамковий документ. І якщо Мінфін не відображав пролонгацію кредиту як нову позику, то якраз це (плани із залучення 8 млрд грн зовнішніх позик – УНІАН) і може бути переоформлення кредиту в єврооблігації», - сказав він. Також Т.Котович відзначив, що, враховуючи виплати за зовнішнім боргом восени, здійснити зовнішні запозичення доцільно найближчими місяцями.

«На осінь припадають виплати за зовнішнім боргом, що добре було б рефінансувати. Тому, на мою думку, Мінфін не припиняв роботи і з підготовки нового випуску, який було б добре завершити найближчими місяцями», - наголосив аналітик.

Водночас він не виключає, що здійснення запозичень може бути перенесене.

«Він (можливий випуск єврооблігацій - УНІАН) може бути перенесений на IV квартал або наступний рік при несприятливій ситуації на ринку», - сказав Т.Котович.

Нагадаємо, в червні п.р. глава правління російського «Внешторгбанку» (ВТБ) Андрій Костін повідомив, що Україна в липні випустить єврооблігації у рамках рефінансування частини боргу перед ВТБ.

У червні Міністерство фінансів України здійснило платіж на суму 1 млрд дол. за кредитом «Внешторгбанку» Росії.

Згідно з угодою, підписаною 31 травня, Україна повинна погасити половину кредиту ВТБ на загальну суму 2 млрд дол., другу половину пролонговано до 2014 року.

23 травня міністр економічного розвитку і торгівлі Петро Порошенко заявив, що Кабмін вирішив випустити ОВДП на 1 млрд дол. для погашення кредиту ВТБ.

13 липня Мінфін оприлюднив План управління державним боргом України на III квартал 2012 року, згідно з яким зовнішні запозичення можуть сягнути 8 млрд грн. При цьому джерелами для зовнішніх запозичень можуть бути кошти МВФ, МБРР, ЄС, двосторонні кредити і випуски євробондів.

Довідка УНІАН. Україна одержала від російського «Внешторгбанку» кредит на 6 місяців у розмірі 2 млрд дол. для покриття дефіциту державного бюджету під 6,7% річних. За умовами його надання, кредит продовжувався тричі на термін 6 місяців.

Прем'єр-міністр України Микола Азаров у листопаді 2011 року заявляв, що починається процес переоформлення кредиту ВТБ у довгостроковий кредит під облігації українського уряду.