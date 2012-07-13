У Білорусі знижується ставка рефінансування до 31% річних

Мінськ. Національний банк Білорусі з 18 липня знижує ставку рефінансування до 31% річних.

Як повідомили УНІАН в управлінні інформації та громадських зв'язків Нацбанку Білорусі, відповідну ухвалу від 12 липня 2012 року № 352 прийняло Правління Національного банку Білорусі.

«Політика поступового зниження ставки рефінансування проводиться на тлі збереження низької інтенсивності інфляційних процесів, відповідної прогнозним параметрам, і ефективної роботи білоруських підприємств на зовнішніх ринках», - сказано у повідомленні Нацбанку Білорусі.

Як відзначили в Нацбанку Білорусі, це підтверджується такими статданими за перше півріччя 2012 року: рівень споживчих цін за шість місяців збільшився на 10,5%, при цьому базова інфляція, яка виключає зміни регульованих цін і цін на сезонну продукцію, склалася на рівні 9,5%.

«Незважаючи на збільшені взаємні коливання крос-курсів іноземних валют на світових ринках, позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами та послугами, що перевищило за січень-травень 2012 року 3 млрд дол., і позитивне сальдо платіжного балансу в цілому формують стійку динаміку обмінного курсу білоруського рубля», - наголосили в Нацбанку Білорусі.

За прогнозами, до кінця року ставка рефінансування у Білорусі повинна знизитися до рівня 22-23%, а інфляція мала б скластися на рівні 21-22%.

Довідка УНІАН. З початку 2012 року ставка рефінансування знижується уже вшосте: 15 лютого – з 45% до 43%, 1 березня – до 38%, 2 квітня – до 36%, 16 травня – до 34%, з 20 червня – до 32%.