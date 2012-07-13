«УкрСиббанк» знижує статутний капітал на 80%

«УкрСиббанк» вирішив знизити статутний капітал на 80% - до 1,774 млрд грн.

"Для приведення структури статутного капіталу у відповідність до вимог щодо загального регулятивного капіталу 12 липня 2012 року на загальних зборах акціонерів було ухвалене рішення про зменшення номінальної вартості акцій «УкрСиббанку» до 0,01 грн за акцію (на сьогодні номінал однієї акції становить 0,05 грн - УНІАН) і про відповідне зменшення статутного капіталу банку", - повідомляється у прес-релізі, оприлюдненому на сайті банку.

Прес-служба уточнює, що в результаті зменшення номінальної вартості акцій одержана різниця буде збережена як частина регулятивного капіталу, який залишиться незмінним.

“Зменшення номінальної вартості акцій ніяк не вплине на кредитоспроможність банку, його поточну діяльність на українському ринку, а також довгострокові плани розвитку”, - резюмується у повідомленні.

Довідка УНІАН. АКІБ «УкрСиббанк» зареєстрований 18 червня 1990 року, на сьогодні входить до групи найбільших українських банків.

Активи банку на 1 квітня 2012 року становили 29,86 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 17,2 млрд грн, зобов'язання - 27,3 млрд грн, статутний капітал - 7,512 млрд грн, власний капітал - 2,9 млрд грн, статутний капітал - 8,87 млрд грн.

«УкрСиббанк» у січні-березні 2012 року одержав 34,48 млн. грн прибутку.

BNP Paribas (Франція) володіє 84,99% акцій «УкрСиббанку», ЄБРР - 15%.