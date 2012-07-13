Надходження від акцизного податку зросли на 10,8%

Надходження від акцизного податку в січні-червні 2012 року зросли на 10,8% (або на 1 млрд грн) - до 10,7 млрд грн, повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ).

У податковому відомстві таке збільшення пояснюють поетапним підвищенням ставок на підакцизні товари і динамікою обсягів реалізації такої продукції.

При цьому зростання надходжень відбулося майже за всіма групами підакцизних товарів. Зокрема, від реалізації лікеро-горілчаних виробів до бюджету надійшло понад 2 млрд грн (зростання у порівнянні з січнем-червнем 2011 року на 284,6 млн. грн, або на 16,2%), тютюнових виробів - 7,4 млрд грн (+ 611 млн. грн, +9%), виноробницької продукції - 268 млн. грн (+74 млн. грн, +38,1%).

У червні 2012 року надходження акцизного податку до загального фонду держбюджету від виготовлених в Україні підакцизних товарів становили більш ніж 2,3 млрд грн, що на 22,3%, або на 421 млн. грн, більше, ніж за аналогічний період минулого року. Надходження збільшилися, зокрема, за рахунок тютюнової продукції - понад 1,6 млрд грн (+327,5 млн. грн, +25%), лікеро-горілчаної продукції - 368 млн. грн (+53 млн. грн, +16,8%) і виноробницької продукції - 45 млн. грн (+12,6 млн. грн, +39,4%).