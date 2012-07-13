Негативне сальдо зовнішньої торгівлі України зросло на 16%

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами України в січні-травні 2012 року становило 5,71 млрд дол., що на 15,9% більше порівняно з аналогічним періодом 2011 року (4,93 млрд дол.), повідомляє Державна служба статистики.

Так, згідно з повідомленням, у січні-травні 2012 р. експорт товарів з України становив 28,20 млрд дол., імпорт – 33,92 млрд дол. Порівняно з січнем-травнем 2011 року експорт збільшився на 5,8%, імпорт – на 7,4%. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,83 (у січні-травні 2011 року – 0,83).

За звітний період Україна проводила зовнішньоторговельні операції з партнерами з 202 країн світу.

За даними Держстату, в січні-травні 2012 року основним торговим партнером України залишалася Російська Федерація - 26,5% від загального обсягу експорту (залізничні локомотиви, чорні метали, механічні машини) і 33,2% обсягу імпорту (палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки, механічні машини, чорні метали).

Основу товарної структури українського експорту становлять чорні метали і вироби з них – 29,7% від загального обсягу експорту.

У загальному обсягу експорту товарів з України, порівняно з січнем-травнем 2011 року, збільшилася частка зернових культур – з 3,7% до 9,6%, залізничних локомотивів — 5,5% до 6,1%, механічних машин – з 4,9% до 5,3%, виробів із чорних металів – з 4,5% до 4,7%.

Разом з тим зменшилася частка чорних металів – з 29,3% до 25%, палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки – з 7,4% до 6,3%, руди, шлаків і золи – з 5,5% до 5%.

Мінеральні продукти становили 33,2% обсягу імпорту товарів Україною в січні-травні 2012 року.

У загальному обсягу імпорту товарів збільшилася частка механічних машин – з 7,5% до 8,7%, засобів наземного транспорту, крім залізничного – з 6,1% до 7,6%, електричних машин – з 5,6% до 6,5%. Скоротилася частка палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки – з 37,5% до 31,5%, пластмас, полімерних матеріалів – з 4,1% до 3,8%, чорних металів – з 3,3% до 2,9%.

У травні 2012 року експорт товарів зменшився порівняно з квітнем 2012 року на 7,8% і становив 6,25 млрд дол., імпорт збільшився на 4,3% і становив 7,58 млрд дол. Негативне сальдо в травні 2012 р. становило 1,33 млрд дол. (за квітень 2012 р. також негативне — 1,47 млрд дол.)

Довідка УНІАН. Негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу України в 2011 році становило 6 млрд 747,5 млн. дол. проти також негативного сальдо у розмірі 3 млрд 025,3 млн. дол. в 2010 році.

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами за підсумками 2011 року становило 14 млрд 197,1 млн. дол., позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами – 7 млрд 449,6 млн. проти 9 млрд 337 млн. дол. і 6 млрд 311,7 млн. дол. відповідно в 2010 році.