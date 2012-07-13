Білорусь виплатила МВФ другу частину боргу в розмірі 97,4 млн дол.

Мінськ. Міністерство фінансів Білорусі 13 липня здійснило друге погашення основного боргу перед МВФ у сумі 64,7 млн. SDR (еквівалент 97,4 млн доларів) за кредитом stand-by.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Мінфіну Білорусі.

«13 липня 2012 року Республіка Білорусь на виконання своїх зобов'язань за кредитом «стенд-бай» МВФ здійснила друге погашення основного боргу в розмірі 64,7 млн СДР (еквівалентно 97,4 млн доларів)», - йдеться у повідомленні Мінфіну Білорусі.

Як повідомляв УНІАН, перший платіж з повернення кредиту stand-by Мінфін Білорусі здійснив 13 квітня цього року, також у сумі 64,7 млн SDR (на той момент еквівалент 99,8 млн дол. - УНІАН).

Довідка УНІАН. Білорусь з січня 2009 року по квітень 2010 року реалізувала програму stand-by, яка була підтримана стабкредитом на 2 млрд 204,79 млн SDR (еквівалент 3,3 млрд доларів). З урахуванням відсотків сума виплат становитиме 2 млрд 267,48 млн SDR, зокрема, 206,6 млн SDR у 2012 році, 1 млрд 113 млн SDR - у 2013 році, 892,7 млн SDR - у 2014 році і 55,19 млн SDR - у 2015 році.

Курс SDR (Спеціальні права запозичення) публікується щодня і визначається на основі доларової вартості корзини з чотирьох провідних валют: долара США, євро, ієни і фунта стерлінгів.