Могильов виступає за розширення повноважень Криму

У Криму планують створити робочу групу з розробки пропозицій і змін до Конституції України щодо повноважень автономної республіки.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі кримського уряду.

"У найближчій перспективі необхідно створити робочу групу, яка проаналізувала б чинне законодавство і могла подавати пропозиції до Конституції України в частині повноважень Криму. Наше завдання – винести на розгляд Конституційної асамблеї те, якими ми бачимо взаємини Криму з центральними органами влади, і зробити систему управління більш логічною і зрозумілою", – заявив голова Ради міністрів Криму Анатолій Могильов.

За його словами, відродження і розширення повноважень Криму дозволить ефективно реалізувати існуючий в регіоні могутній економічний потенціал.

«Крим володіє могутнім потенціалом, просто неприпустимо залишатися дотаційним регіоном. Для його реалізації нам необхідні не декларативні, а реальні повноваження», – заявив А.Могильов.

Планується, що до складу робочої групи увійдуть представники парламенту і уряду Криму, члени Національної академії правових наук України, юристи і експерти.

Президент Національної академії правових наук України Василь Тацій відзначив, що у складі Конституційної асамблеї майже 40% становлять фахівці академії, які могли б сприяти розгляду пропозицій, поданих Кримом.

"Важливо, щоб наші позиції були узгоджені і відповідали як загальнодержавним інтересам, так і інтересам Криму", – сказав В.Тацій.