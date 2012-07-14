Азаров сподівається на продовження співпраці з МВФ

Прем’єр-міністр України Микола Азаров сподівається на продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Про це глава уряду заявив в інтерв’ю телеканалу «Євроньюз», повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

За словами М.Азарова, саме позитивна оцінка реформ в Україні, яку дала Рада директорів МВФ, вселяє оптимізм у перспективи співпраці України та МВФ.

«Звичайно, саме на це я сподіваюся. Останні мої переговори, як і переговори моїх помічників з керівниками та експертами МВФ намітили головне: у нас є розуміння в цьому питанні», - наголосив М.Азаров.

За його словами, фахівці МВФ відзначили, що більшість параметрів програми виконується. «Ми перебуваємо в рамках бюджетного дефіциту, встановленого нашою угодою з МВФ, всі наші монетарні показники також в рамках маяків», - сказав прем’єр, додавши, що Україна підтвердила свою кредитоспроможність, зберігаючи при цьому хороші темпи зростання економіки.

«Ось цей позитив, який накопичено за останній час, дає нам підстави оптимістично дивитися на можливість продовження нашої співпраці з МВФ», - заявив М.Азаров.

Як повідомлялося, Рада директорів Міжнародного валютного фонду дала об’єктивну і збалансовану оцінку поточної ситуації в Україні. Зокрема, Рада директорів МВФ відзначає відновлення економічного зростання в Україні після кризи 2008-2009 років, зниження рівня інфляції і дефіциту держбюджету, високо оцінює зусилля влади з проведення реформ (затвердження нового пенсійного законодавства, Податкового і Митного кодексів). Також Фонд позитивно оцінює прогрес, який був досягнутий в банківському секторі.

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