Торги доларом на міжбанку в понеділок відкрилися зростанням котирувань

У понеділок, 16 липня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися підвищенням котирувань – 8,0865/8,0935 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту зросли – 0,2478/82, котирування щодо євро-гривні пішли вгору – 9,8850/9,8950. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли – 1,2227/29 (п'ятниця — 1,2192/94).

У п'ятницю Нацбанк на ринок не виходив.