Fitch понизило рейтинг стійкості банку «Форум» до «СС»

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings понизило рейтинг стійкості (Viability Rating, VR) банку «Форум», підконтрольного німецькому Commerzbank, з «CCC» до «CC».



Про це повідомляється на сайті рейтингового агентства.



Згідно з повідомленням, одночасно Fitch підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) банку на рівні «B», в той же час погіршило прогноз щодо нього зі «стабільного» до «негативного».



«Негативний прогноз по РДЕ відображає думку Fitch, що Commerzbank, швидше за все, буде активно шукати можливості, щоб позбутися банку в найближчій або середньостроковій перспективі», - наголошується в повідомленні рейтингового агентства.



Fitch відзначає, що така думка грунтується на слабких фінпоказниках «Форуму», а також на тому факті, що Commerzbank не визначив український ринок як стратегічно важливий для групи.



Водночас Fitch вважає, що Commerzbank, імовірно, буде продовжувати надавати підтримку «Форуму» доти, поки він залишається власником контрольного пакета. Незважаючи на це, рейтинги «Форуму» за довгостроковими РДЕ можуть бути знижені до рівня його рейтингу стійкості, якщо банк таки продадуть.



Як повідомляв УНІАН, 7 червня голова наглядової ради "Смарт-Холдингу" Вадим Новинський заявив, що «Смарт-Холдинг» веде переговори з німецьким Commerzbank про купівлю мажоритарного пакета акцій банку «Форум».



Довідка УНІАН. Банк «Форум» (Київ) створено в 1994 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.



Активи банку на 1 квітня становили 10,2 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 7,12 млрд грн, зобов'язання - 8,72 млрд грн, статутний капітал - 5,935 млрд грн, власний капітал - 1,49 млрд грн.



Банк «Форум» в I кварталі ц.р. отримав 1,3 млн грн прибутку проти 297,6 млн грн збитку роком раніше.



Німецький Commerzbank володіє 96,0635% акцій банку «Форум».