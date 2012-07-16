Fitch підтвердило рейтинги «ПроКредит Банку», «Правекс-Банку» і «КІБ Креді Агріколь»
Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітента (РДЕ) «ПроКредит банку", "Правекс-Банку» і «КІБ Креді Агріколь» на рівні «B» зі «стабільним» прогнозом.
Про це повідомляється на сайті рейтингового агентства.
Згідно з повідомленням, вищевказане рішення грунтується на оцінці ймовірності підтримки банків з боку мажоритарних акціонерів, якими виступають, відповідно, німецький ProCredit Holding AG & Co. KGaA., Італійський Intesa Sanpaolo SpA і французький Credit Agricole.
При цьому Fitch відзначає, що довгострокові РДЕ в іноземній валюті обмежені країнною стелею України на рівні «B», а довгострокові РДЕ в національній валюті «B +» також відображають країнний ризик України. Відповідно, РДЕ трьох банків можуть бути знижені або підвищені в залежності від пониження або підвищення суверенного рейтингу України.
Як повідомляв УНІАН, Fitch Ratings підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітента (РДЕ) України в іноземній і національній валютах на рівні «B» зі «стабільним» прогнозом.
Довідка УНІАН. АТ «ПроКредит Банк» (Київ) зареєстровано в кінці 2000 року.
Акціонерами банку є Європейський банк реконструкції та розвитку - 15,2169%, ProCrеdit Holding AG - 45,6547%, Kreditanstalt fur Wiederaufbau (Кредитна установа для відновлення) пряма участь - 39,1284, опосередкована - 45,6547%.
АКБ «Правекс-Банк» (Київ) створено в 1992 році.
Intesa Sanpaolo володіє 100% акцій «Правекс-Банку».
«Корпоративний та Інвестиційний Банк Креді Агріколь» (до 2010 року - «Каліон Банк Україна») розпочав свою діяльність в Україні в 1993 році.
«КІБ Креді Агріколь» є 100% дочірнім банком французької фінансової групи Credit Agricole.
На початку липня 2012 року було прийнято рішення приєднати «КІБ Креді Агріколь» до «Креді Агріколь Банк».