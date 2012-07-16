Долар поточного тижня має всі шанси продовжити зміцнення - експерт

Американський долар поточного тижня, з 16 до 20 липня, має всі шанси продовжити своє зміцнення проти основних конкурентів, так як ситуація в Європі, як і раніше, навіває песимізм на учасників світових фінансових ринків, підриваючи апетит до ризику, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.



На їхню думку, європейська валюта буде очікувати дані щодо індексу стану ділового середовища в єврозоні від центру економічних досліджень ZEW. Цей звіт традиційно може мати значний вплив на внутрішньоденні тренди євро. Останнім часом макроекономічна статистика з регіону засмучує, але будь-які позитивні звістки можуть спровокувати корекцію, що технічно напрошується.



На думку аналітиків FOREX CLUB в Україні, метою поточного спадного тренда для пари EUR / USD залишається позначка 1,1875.



Британський фунт традиційно сильно корелює з євро, а останнім часом взаємозв'язок між ними ще більш посилився після того, як британська економіка вступає в рецесію разом з єврозоною. У випадку, якщо євро продовжить рухатися до позначки 1,1875, для «британця» відповідною метою стане 1,5265.



Японська ієна має фундаментальні передумови до зміцнення, так як кількісне пом'якшення, що ініціюється регулятором, навряд чи буде носити масштабний характер, а економіка почуває себе дуже не погано, відновлюючись від наслідків землетрусу минулого року. За останніми прогнозами Банку Японії, темпи росту ВВП становитимуть 2,2%, що вище, ніж в США. Проте загроза інтервенції з боку монетарної влади продовжить стримувати зміцнення японської валюти. Коливання в межах 80,65-79,15 можуть продовжитися, але можливе пробиття нижньої межі коридору. Тим не менше, на нижчих рівнях ймовірність інтервенції почне суттєво зростати, що робить пару USD/JPY не дуже привабливою для відкриття коротких позицій.