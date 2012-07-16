Fitch підтвердило рейтинги «ПроКредіт Банку», «Правекс-Банку» і «КІБ Креді Агріколь»

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітента (РДЕ) «ПроКредіт Банку», «Правекс-Банку» і «КІБ Креді Агріколь» на рівні «B» зі «стабільним» прогнозом.

Про це повідомляється на сайті рейтингового агентства.

Згідно з повідомленням, вищезгадане рішення ґрунтується на оцінці ймовірності підтримки банків з боку мажоритарних акціонерів, якими виступають, відповідно, німецький ProCredit Holding AG & Co. KGaA., італійський Intesa Sanpaolo S.p.A. і французький Credit Agricole.

При цьому Fitch відзначає, що довгострокові РДЕ в іноземній валюті обмежені країновою стелею України на рівні «B», а довгострокові РДЕ у національній валюті «B+» також відбивають країновий ризик України. Відповідно, РДЕ трьох банків можуть бути знижені або підвищені залежно від зниження або підвищення суверенного рейтингу України.

Нагадаємо, Fitch Ratings підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітента (РДЕ) України в іноземній і національній валюті на рівні «B» зі «стабільним» прогнозом.

АТ «ПроКредіт Банк» (Київ) зареєстровано наприкінці 2000 року. Акціонерами банку є Європейський банк реконструкції і розвитку – 15,2169%, ProCrеdit Holding AG – 45,6547%, Kreditanstalt fur Wiederaufbau (Кредитна установа для відновлення) - пряма участь — 39,1284, опосередковане — 45,6547%.

АКБ «Правекс-Банк» (Київ) створений в 1992 році. Intesa Sanpaolo володіє 100% акцій «Правекс-Банку».

«Корпоративний та Інвестиційний Банк Креді Агріколь» (до 2010 року – «Каліон Банк Україна») розпочав свою діяльність в Україні в 1993 році. «КІБ Креді Агріколь» є 100% дочерним банком французької фінансової групи Credit Agricole. На початку липня 2012 року було ухвалено рішення приєднати «КІБ Креді Агріколь» до «Креді Агріколь Банк».

Також міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило рейтинг стійкості (Viability Rating, VR) банку «Форум», який підконтрольний німецькому Commerzbank, з «CCC» до «CC».

Одночасно Fitch підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) банку на рівні «B», а також погіршило прогноз по ньому зі «стабільного» до «негативного».

«Негативний прогноз по РДЕ відображає думку Fitch, що Commerzbank, швидше за все, активно шукатиме можливості, щоб позбавитися банку в найближчій або середньостроковій перспективі», – зазначається у повідомленні рейтингового агентства.

Fitch зазначає, що таке думка заснована на слабких фінансових показниках «Форуму», а також на тому факті, що Commerzbank не визначив український ринок як стратегічно важливий для групи.

Водночас Fitch вважає, що Commerzbank, ймовірно, продовжуватиме надавати підтримку «Форуму» доти, доки він залишається власником контрольного пакета. Незважаючи на це, рейтинги «Форуму» щодо довгострокових РДЕ можуть бути знижені до рівня його рейтингу стійкості, якщо банк таки продадуть.

Нагадаємо, 7 червня голова наглядової ради «Смарт-Холдингу» Вадим Новинський заявив, що «Смарт-Холдинг» веде переговори з німецьким Commerzbank щодо придбання мажоритарного пакета акцій банку «Форум».

Банк «Форум» (Київ) створено 1994 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України. Активи банку на 1 квітня становили 10,2 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 7,12 млрд грн, зобов'язання - 8,72 млрд грн, статутний капітал - 5,935 млрд грн, власний капітал – 1,49 млрд грн. Банк «Форум» у I кварталі ц.р. одержав 1,3 млн грн прибутку проти 297,6 млн. грн збитку роком раніше. Німецький Commerzbank володіє 96,0635% акцій банку «Форум».